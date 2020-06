Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette destination qui plairait bien à Edinson Cavani…

Publié le 10 juin 2020 à 15h15 par T.M.

L’hiver dernier, l’Atlético de Madrid avait peu apprécié le comportement du clan Cavani suite au transfert avorté de l’attaquant du PSG. De quoi enterrer l’idée d’une arrivée du Matador chez les Colchoneros ? Pas sûr…

Au contraire du dernier mercato hivernal, Edinson Cavani quittera bien le PSG cet été, arrivant au terme de son contrat. Après avoir manqué le coche en janvier, l’Atlético de Madrid pourrait cette fois rafler la mise. Les Colchoneros avaient d’ailleurs gardé cet échec en travers de la gorge à la clôture du mercato estival. En effet, Enrique Cerezo n’avait pas hésité à s’en prendre au clan Cavani, lâchant : « La relation que certains joueurs entretiennent avec leurs représentants et leurs proches est scandaleuse. (…) Un jour, je dirai pourquoi Cavani n'est pas venu à l'Atletico et quand je le dirai, les gens me donneront raison ». Des remarques pas vraiment appréciées par l’entourage du Matador, qui ne fermerait pas pour autant les portes à une collaboration avec Diego Simeone chez les Colchoneros.

Cette fois c’est la bonne ?