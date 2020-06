Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : Neymar, Lautaro, Pjanic… A quoi faut-il s’attendre pour le mercato de Barcelone ?

Publié le 10 juin 2020 à 13h30 par T.M.

Préparant déjà la saison prochaine, le FC Barcelone a coché différents noms pour renforcer l’effectif de Quique Setien. Malgré des limités, l’été promet une nouvelle fois d’être agité en Catalogne. A quoi faut-il désormais s’attendre ? Réponse.

Après avoir lâché plus de 200M€ l’été dernier pour notamment faire venir Frenkie De Jong et Antoine Griezmann, le FC Barcelone avait encore l’intention de frapper fort sur le marché des transferts. Ayant ciblé différents besoins, le club catalan avait comme priorité le recrutement de Lautaro Martinez ainsi que le retour de Neymar, tout en regardant pour se renforcer dans l’entrejeu et en défense. Des plans qui ont toutefois été mis à mal à cause de la crise engendrée par le coronavirus. Les comptes des Blaugrana sont actuellement vides ce qui oblige à faire des choix. N’ayant pas assez de liquidités pour assumer de telles opérations le même été, le Barça concentre actuellement ses efforts sur Lautaro Martinez, bien que les négociations avec l’Inter Milan soient tout de même très compliquées, toujours pour des raisons financières. Ne voulant pas s’aligner sur la clause libératoire de l’Argentin, fixée à 111M€, Josep Maria Bartomeu cherche à faire baisser ce prix en incluant un joueur dans l’opération. Mais pour le moment, cela ne semble pas plus avancé que cela…

Lautaro Martinez et Miralem Pjanic attendent le Barça !

Avec le contexte actuel, le FC Barcelone a donc dû revoir ses plans pour cet été, mais les priorités semblent actuellement clairement identifiées : Lautaro Martinez et Miralem Pjanic. D’ailleurs, à en croire les informations de Mundo Deportivo , divulguées ce mercredi, les deux joueurs attendraient actuellement que leur transfert vers la Catalogne se concrétise. Pour eux, il n’y aurait d’ailleurs que le Barça qui compterait. Comme l’explique le média ibérique, le buteur de l’Inter Milan aurait d’ailleurs refusé de discuter avec Manchester City et le Real Madrid, n’ayant d’yeux que pour les Blaugrana. S’étant même déjà mis d’accord contractuellement avec les Barcelonais, Lautaro Martinez attendrait désormais de voir les deux clubs se mettent d’accord. De son côté, Miralem Pjanic penserait uniquement à rejoindre l’effectif de Quique Setien, ce qui serait un rêve pour lui. Pour cela, il n’aurait pas donné suite aux propositions de Chelsea et du PSG. Le joueur de la Juventus ne jurerait ainsi que par le FC Barcelone, ne voulant pas laisser passer le train.

Neymar, le plan C ?