Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : C'est maintenant ou jamais pour Lautaro Martinez ?

Publié le 10 juin 2020 à 12h30 par A.C.

Le long feuilleton Lautaro Martinez, attaquant de l’Inter annoncé comme la grande priorité du FC Barcelone, affronte un tournant décisif.

Après Neymar l’été dernier, c’est au tour de Lautaro Martinez de faire les gros titres des rubriques mercato de la presse catalane. Révélation de la saison en Serie A, l’attaquant de l’Inter est le grand objectif du Barça. Lionel Messi joue d’ailleurs les VRP de luxe, puisqu’il a plusieurs fois dis tout le bien qu’il pense de son compatriote, ces derniers mois. Pourtant, la tâche est loin d’être simple. Le FC Barcelone n’a en effet pas des moyens illimités cet été, encore plus après la crise sanitaire du COVID-19. Pas moyen donc de lever la clause d’achat de 111M€ de Lautaro Martinez. D’ailleurs, si cela avait été possible, le Barça l’aurait certainement fait il y a très longtemps, au lieu de rentrer dans des négociations interminables et infructueuses avec l’Inter. En effet, toutes les formules proposées par le Barça et comprenant des joueurs, plus une somme d’argent, ont été refusée par les Nerazzurri .

L’Inter plus si fermé que ça pour Lautaro Martinez ?

Les choses semblent toutefois commencer à changer. Lors d’un long entretien accordé à La Gazzetta dello Sport , l’Inter a en effet pour la première fois évoqué un possible départ de Lautaro Martinez... mais n’a pas bougé d’un pouce, concernant la clause du joueur. « C’est compliqué de se prononcer sur l’avenir de Lautaro, en ce moment. Je tiens seulement à lui dire de rester concentré, car il y a une saison qui va reprendre, avec des objectifs à atteindre » a expliqué Giuseppe Marotta, administrateur délégué de l’Inter. « Il n’y a pas la volonté de le vendre, de la part de l’Inter. C’est un jeune joueur, il a l’avenir devant lui et c’est un élément important du dispositif de Conte. Après, c’est vrai, il y a cette clause. Je ne sais pas ce qu’en pense le Barça, peut-être qu’ils ont des alternatives. Personnellement, j’espère qu’ils ne lèveront pas la clause. Après, si jamais Lautaro venait à partir, il sera remplacé par un grand jouer, un top player ». Le message est clair, donc : Lautaro Martinez a une clause et, si vous voulez venir le chercher, vous n’avez qu’à payer cette clause.

Le Barça entame le sprint final