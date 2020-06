Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lenglet persiste et signe pour son avenir au Barça !

Publié le 10 juin 2020 à 11h00 par T.M.

Alors que peu de joueurs seraient assurés de rester au FC Barcelone la saison prochaine, Clément Lenglet a fait passer un message fort au sujet de son avenir en Catalogne.

Avec des comptes vides et des priorités sur le marché des transferts, le FC Barcelone doit trouver des liquidités. Pour cela, le club catalan serait prêt à se séparer de la plupart de ses joueurs. Ils seraient peu nombreux à bénéficier du statut d’intransférable. Qui faut-il s’attendre à voir quitter les Blaugrana cet été ? Dernièrement, Clément Lenglet assurait être dans le flou avec la situation actuelle, bien qu’il ait envie de continuer avec le Barça : « On ne sait jamais vraiment de quoi sera fait l'avenir quand on est joueur de foot, mais j'espère bien être barcelonais la saison prochaine, oui ». Et alors qu’il a dernièrement été question d’un intérêt de l’Inter Milan, Lenglet en a remis une couche sur son avenir.

« Je suis très bien ici, nous verrons ce qui arrivera »