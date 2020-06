Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se compliquerait pour cette piste de Thiago Silva…

Publié le 10 juin 2020 à 9h15 par T.M.

Si rien n’est encore officiel, le PSG aurait fait le choix de ne pas prolonger Thiago Silva. A 35 ans, le Brésilien devra alors trouver un nouveau club. Peut-on alors s’imaginer un possible retour à Fluminense ?

Entre le PSG et Thiago Silva, le divorce serait prononcé. Arrivé en 2012, le Brésilien devrait prochainement faire ses valises. En effet, arrivant au terme de son contrat, le défenseur central de 35 ans ne devrait pas être prolongé par Leonardo. Un nouveau chapitre va donc s’ouvrir pour le PSG, mais aussi pour Thiago Silva. Après 8 ans passés dans la capitale, l’international auriverde va devoir se trouver un autre club, ce qui ne devrait pas être trop difficile. Pour ce nouveau challenge, il a notamment été question d’un retour au Milan AC ou encore de retrouvailles avec Carlo Ancelotti à Everton. Mais le Parisien pourrait également faire son retour au Brésil afin de retrouver ses anciennes couleurs à Fluminense.

Thiago Silva est encore loin de revenir…