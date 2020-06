Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Deux pistes italiennes se compliquent pour Leonardo...

Publié le 10 juin 2020 à 7h15 par La rédaction

Soucieux de renforcer l’effectif du PSG, Leonardo avait coché les noms de Sandro Tonali et de Federico Chiesa. Deux dossiers pour lesquels l’Inter Milan serait également intéressé. Giuseppe Marotta évoque d'ailleurs ces deux dossiers

Le mercato international n’a pas encore débuté mais le PSG plancherait déjà sur de nouvelles recrues. Leonardo, le directeur sportif parisien, souhaiterait renouveler l’effectif en profondeur comme le montre les nombreux départs au sein du PSG. Edinson Cavani, Thiago Silva, Thomas Meunier sont concernés par ce renouvellement d’effectif. Pour les remplacer, le PSG ciblerait Sandro Tonali ou encore Federico Chiesa. Les deux italiens sortent d’une très belle avec leur équipe (Brescia et Fiorentina respectivement). Malheureusement pour le PSG, les joueurs ne font du club parisien leur priorité comme pour Sandro Tonali qui privilégierait l’Inter Milan comme nous l’avons annoncé le 16 mai. Le club italien est aussi sur le dossier Chiesa comme expliqué dans le10sport le 14 mai. Des dossiers importants qui ont forcé Giuseppe Marotta à sortir du silence pour expliquer l’état des négociations avec les deux joueurs.

Négociations différentes pour les deux joueurs