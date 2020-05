Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Un match à trois pour Federico Chiesa

Publié le 14 mai 2020 à 19h50 par Alexis Bernard

Grand espoir du football italien, Federico Chiesa est dans le viseur de trois grands clubs européens prêts à livrer bataille cet été pour se l’offrir.

Avec 6 buts inscrits en 23 rencontres cette saison, Federico Chiesa signe une « petite » saison. Pas totalement à la hauteur de son talent, en tout cas, lui qui incarne les plus belles promesses de la nouvelle génération italienne. Sur le front de l’attaque de la Fiorentina, le fils d’Enrico Chiesa conserve toutefois une très belle cote sur le marché des transferts. Et à deux ans de la fin de son contrat à Florence, Federico Chiesa (22 ans) se retrouve chaudement courtisé sur la scène européenne.

Chelsea, Juventus et Inter Milan sont là