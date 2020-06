Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le projet QSI va connaître une révolution cet été !

Publié le 10 juin 2020 à 4h15 par A.M.

Arrivé respectivement en 2012 et en 2013, Thiago Silva et Edinson Cavani ne devraient pas prolonger leur contrat respectif cet été. Une page de l'ère QSI se tourne.

Malgré la crise sanitaire, le Paris Saint-Germain devrait vivre un mercato estival animé. En effet, Leonardo a bien l'intention de frapper fort et fait de Sergej Milinkovic-Savic sa grande priorité, comme révélé en exclusivité par le10sport.com. Pour cela, plusieurs départs sont envisagés, notamment parmi les joueurs en fin de contrat, à commencer par Thiago Silva et Edinson Cavani, qui ne devraient pas être prolongés, permettant au PSG de faire une grosse économie sur sa masse salariale.

Thiago Silva et Cavani sur le départ ?