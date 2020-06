Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les options qui s'offrent à Thiago Silva...

Publié le 9 juin 2020 à 13h30 par La rédaction

Annoncé partant du PSG alors que Leonardo ne souhaite pas prolonger son contrat, l’international brésilien et capitaine parisien Thiago Silva semble plus que jamais sur le départ. Et plusieurs pistes s’offriraient à lui…

Après 8 ans de bons et loyaux services, Thiago Silva devrait quitter le PSG à la fin de la saison. Comme révélé par l’Equipe , O Monstro ne devrait pas prolonger son contrat du côté de Paris, Leonardo ne souhaitant pas prolonger l’aventure de son compatriote en terres parisiennes. Le contrat du capitaine parisien pourrait être prolongé de deux petits mois, afin que ce dernier puisse tout de même terminer la saison au PSG en disputant les finales de coupes nationales et la fin de l’édition 2019/2020 de la Ligue des Champions. Et après ?

Un dernier challenge en Europe…

Annoncé partant du PSG, Thiago Silva doit désormais se poser les bonnes questions. A 35 ans, son profil pourrait être très prisé : puissant, le défenseur central brésilien pourrait encadrer les jeunes dans une formation en pleine descente aux enfers de l’AC Milan, afin de devenir un réel leader de vestiaire chez les Rossoneri , et tenter de redresser la barre tout en encadrant les jeunes talents. Annoncé dans le viseur du Milan, Thiago Silva pourrait donc retourner dans son ancien club et devenir le leader qui manque actuellement du côté de la Lombardie, alors que Zlatan Ibrahimovic n’est toujours pas certain de continuer l’aventure la saison prochaine. Cependant, l’ombre de Carlo Ancelotti, actuel entraîneur d’Everton, planerait toujours au-dessus de Thiago Silva. Le coach italien, en poste depuis le mois de décembre dernier à Everton, cherche toujours un défenseur central titulaire qui puisse réaliser de meilleures performances que Michael Keane ou encore Yerry Mina, et qui puisse également encadrer le très prometteur Mason Holgate. Une possibilité qui pourrait plaire à l’international brésilien, qui s’assurerait, dans ces deux clubs, un statut privilégié…

… avant un retour au Brésil ?