Mercato - PSG : Thiago Silva finalement prolongé… avant de partir ?

Publié le 9 juin 2020 à 9h45 par La rédaction

Alors qu'il s'apprête à quitter le PSG en fin de contrat, Thiago Silva pourrait toujours prolonger son bail pour une courte durée. Explications.

Le PSG et Thiago Silva, c’est fini. D’après les informations de l’Equipe , Thiago Silva devrait finalement partir du PSG à la fin de la saison, lui qui est en fin de contrat à la fin du mois de juin. A 35 ans, Thiago Silva s’apprêterait donc à quitter la capitale française, après y avoir passé 8 ans. Cependant, Thiago Silva pourrait tout de même prolonger jusqu’à la fin de la saison actuelle, qui a été décalée à cause du coronavirus…

Une prolongation de deux mois ?