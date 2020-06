Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’Inter annonce la couleur pour Edinson Cavani !

Publié le 9 juin 2020 à 8h15 par A.C. mis à jour le 9 juin 2020 à 8h20

Giuseppe Marotta, administrateur délégué de l’Inter, s’est exprimé au sujet de son intérêt pour Edinson Cavani qui arrive en fin de contrat au PSG.

On ne sait pas encore quel sera le prochain club d’Edinson Cavani. Ce qui semble de plus en plus clair, c’est que ce ne sera pas le Paris Saint-Germain. En effet, Leonardo semble avoir tranché en faveur de Mauro Icardi, qui a été définitivement acheté (50M€ + 8M€ de bonus) et, pour l’instant, une prolongation de Cavani est improbable. La presse italienne a notamment évoqué l’intérêt prononcé de l’Inter pour l’attaquant du PSG. Il faut dire qu’Antonio Conte est un grand fan de Cavani, qu’il a essayé de recruter par le passé à la Juventus et à Chelsea.

« En ce moment, Cavani est loin de l’Inter »