Mercato - PSG : Gros rebondissement pour l'avenir de Cavani ?

Publié le 8 juin 2020 à 21h45 par La rédaction

Alors que l’Inter courtisait Edinson Cavani comme probable successeur de Lautaro Martinez, le club milanais pourrait revoir ses plans.

Si pour le moment Lautaro Martinez est toujours un joueur de l’Inter Milan, on se doute bien du côté du club lombard qu’il est fort possible qu’il ne le reste pas longtemps. En effet depuis de nombreuses semaines, le Barça fait le forcing pour recruter l’attaquant argentin et plus les jours passent, plus ce transfert semble en bonne voie. Pour préparer la succession de son buteur, l’Inter Milan réfléchit déjà à son remplaçant. Le nom d’Edinson Cavani a été coché par la direction milanaise pour prendre la suite mais c’est finalement une autre option qui pourrait être privilégiée.

Federico Chiesa plutôt que Cavani