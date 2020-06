Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane aurait les idées claires pour Sancho !

Publié le 8 juin 2020 à 21h30 par A.M.

Parmi les grands talents dans le viseur du Real Madrid, Jadon Sancho est suivi de près. Toutefois, entre la concurrence venue de Premier League et la volonté du club merengue de recruter Kylian Mbappé, l'ailier anglais semble encore loin de l'Espagne.

Comme révélé par le10sport.com, le Real Madrid est très attentif à la situation de Jadon Sancho. Impressionnant avec le Borussia Dortmund, l'international anglais a de grandes chances de quitter la Bundesliga cet été. Et bien évidemment, le profil de l'ancienne pépite de Manchester City entre parfaitement dans la stratégie madrilène qui cherche à attirer les plus grands cracks du continent. Ainsi, en plus de Kai Havertz, Kylian Mbappé, Erling Braut Haaland ou encore Eduardo Camavinga, le Real Madrid s'est positionné sur Jadon Sancho.

Le Real Madrid ne serait pas prêt à tout pour Sancho