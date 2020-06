Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'Ajax prévient Zidane pour Van de Beek !

Publié le 8 juin 2020 à 21h00 par A.D.

Le Real Madrid et Manchester United seraient à la lutte pour Donny van de Beek. Edwin van der Sar, directeur général de l'Ajax, a confirmé l'intérêt de Zinedine Zidane et Ole Gunnar Solskjaer et n'a pas manqué de leur faire passer un message très clair.

L'Ajax ne compte pas faciliter la tâche de Zinedine Zidane pour Donny van de Beek. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, Zinedine Zidane est totalement sous le charme du milieu néerlandais. Selon nos informations du 25 mai, le coach du Real Madrid aurait même contacté directement le pensionnaire de l'Ajax pour lui faire part de son intérêt. Toutefois, Zinedine Zidane ne serait pas seul sur ce dossier et devrait se frotter à Manchester United selon les dernières indiscrétions de Nicolo Schira. Lors d'un entretien accordé à NOS , Edwin van der Sar a fait un point sur l'avenir de Donny van de Beek. Comme le directeur général de l'Ajax l'a clairement annoncé, le Real Madrid et Manchester United seraient bel et bien sur les rangs du milieu de 23 ans, mais ce dernier ne serait pas à vendre.

«Le Real Madrid et United ont manifesté leur intérêt pour Donny van de Beek»