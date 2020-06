Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le clan Hazard annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 8 juin 2020 à 17h30 par J.-G.D.

En réponse à la question sur le futur d’Eden Hazard, le petit frère de la star du Real Madrid explique que le Belge ne quittera pas la Casa Blanca lors du mercato estival, tout en se confiant sur sa condition physique.

Eden Hazard n’aura pas pu pleinement profiter de sa première saison au Real Madrid. Souvent blessé, avec notamment une fissure au péroné, l’international belge a connu un exercice 2019-2020, dont la reprise est prévue d’ici quelques jours, en dents de scie. Les critiques ont fusé sur le physique de l’ancienne star de Chelsea, recrutée en juin dernier pour 100M€. L'ancien Lillois était donc devenu la grande recrue de Florentino Pérez l'été dernier. Une aventure compliquée pour Eden Hazard, lui qui impressionnerait toutefois depuis le retour des hommes de Zinedine Zidane à l’entrainement. Et si l’avenir d’Eden Hazard s’inscrivait loin du Real Madrid ? La réponse de son entourage ne laisse pas de place au doute.

« Ce n’est pas sa dernière année au Real. Dans n’importe quelle équipe, il sera le meilleur »

Dans les colonnes de La Dernière Heure ce lundi, le petit frère d’Eden Hazard assure que son aîné a encore de belles années devant lui au Real Madrid, tout en se prononçant sur son retour en forme. « Eden va toujours bien. Il peut se passer n’importe quoi, mentalement, il ira bien. Il a encore le temps. Ce n’est pas sa dernière année au Real. Durant sa première saison à Chelsea, les gens se posaient des questions sur son niveau et il est devenu l’un des meilleurs joueurs de Premier League de ces dernières années. Quand il est à 100%, il est sur une autre planète. Dans n’importe quelle équipe, il sera le meilleur. Il a les qualités. Quand il pourra les montrer, on dira "wow" », affirme ainsi Kylian Hazard, ailier du Cercle de Bruges.

« Je ne pense pas que le Real Madrid décidera un jour de passer à autre chose »