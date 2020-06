Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un indésirable de Puel aurait cinq pistes pour son avenir

Publié le 8 juin 2020 à 17h00 par A.D.

En fin de contrat à l'issue de la saison, Léo Lacroix voudrait évoluer dans l'un des cinq championnats majeurs en vue du prochain Euro. Le défenseur de l'ASSE n'aurait pas moins de cinq pistes pour son avenir.

Leo Lacroix ne manquerait pas de prétendants. En fin de contrat le 30 juin, le défenseur de l'ASSE serait plus que jamais sur le départ. Alors qu'il n'entrait pas dans les plans des Verts , Léo Lacroix a été prêté successivement à Bâle et Hambourg. Et cet été, il devrait prendre le large définitivement. Mais quelle sera sa prochaine destination ?

Léo Lacroix voudrait rester dans un championnat majeur