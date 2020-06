Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça prépare son offensive pour Neymar !

Publié le 8 juin 2020 à 15h30 par Arthur Montagne

Alors que Neymar continuerait son forcing pour retourner au FC Barcelone, le club catalan tenterait de mettre en place une stratégie afin de convaincre le PSG de lâcher sa star, un an après l'échec de longues négociations.

Visiblement, c'est reparti pour un tour. Ce lundi, Mundo Deportivo a décidé de commencer la semaine en relançant le feuilleton Neymar. D'après le quotidien catalan, la star brésilienne n'aurait pas renoncé à ses velléités de départ et aurait même fait une grande annonce à ses plus proches coéquipiers du PSG : « Je veux absolument retourner au Barça . » Cependant, comme l'année dernière, si le FC Barcelone tente de répondre aux exigences de Neymar, les Catalans vont se heurter à la réalité économique de ce dossier. Contrairement à l'été dernier, il existe la possibilité d'utiliser l'article 17 du règlement des transferts de la FIFA, qui stipule que les joueurs peuvent quitter leur contrat « sans motif » à la fin de la période de protection de trois ans s'ils ont plus de 28 ans. Mais même en tenant compte de cette clause, « le prix de départ de Neymar est de 164M€. C'est un prix qui n'existait pas il y a un an », estimait récemment Wagner Ribeiro, l'ancien agent du Brésilien. Le Barça se retrouve donc face à un mur.

Un échange de joueurs toujours envisagé ?

Et avec des contraintes économiques encore plus importantes que la saison dernière, le FC Barcelone n'a qu'une seule option pour rapatrier Neymar, à savoir convaincre le PSG d'accepter un deal en incluant des joueurs. Il y a un an, la transaction avait échoué malgré une ultime offre du Barça estimée à 130M€ auxquels s'ajoutaient les transferts d'Ivan Rakitic et Jean-Clair Todibo ainsi que le prêt d'Ousmane Dembélé. Et d'après les informations de Mundo Deportivo , les Catalans n'auraient pas abandonné l'idée de retenter ce genre de montage. Ainsi, Ousmane Dembélé, Philippe Coutinho, Samuel Umtiti, Nélson Semedo ou encore Ivan Rakitic sont autant de joueurs qui pourraient être proposés au PSG afin de faire baisser la note finale du transfert de Neymar. En quête d'un nouveau latéral droit, Leonardo pourrait se laisser tenter par Nélson Semedo, mais pour le reste, il y a peu de chances que les joueurs cités possèdent un profil intéressant aux yeux du directeur sportif du PSG.

Neymar prêt à baisser son salaire, mais...