Mercato - PSG : Neymar a un plan bien précis pour faciliter son départ !

Publié le 8 juin 2020 à 13h15 par A.M.

Alors qu'il aurait une nouvelle fois affiché sa volonté de quitter le PSG pour retourner au FC Barcelone, Neymar souhaiterait avant tout finir la saison à Paris sur une bonne note, conscient que cela faciliterait son départ.

Un an après avoir fait l'actualité sur le marché des transferts concernant sa volonté de revenir au FC Barcelone, Neymar semble toujours bien décidé à quitter le PSG pour retourner en Catalogne. Ce lundi, Mundo Deportivo en fait même sa Une. Le Brésilien aurait annoncé à plusieurs de ses coéquipiers que son désir de retourner au Barça était toujours intact, ce qui jette évidemment un froid sur son avenir. Toutefois, compte tenu de la façon dont ce feuilleton s'est terminé la saison dernière, Neymar compte bien faire les choses de façon plus propre cette fois-ci.

Neymar veut finir en beauté avec le PSG