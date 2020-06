Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça aurait fait une grande promesse au clan Neymar !

Publié le 8 juin 2020 à 12h15 par A.M.

Relancé par la presse catalane, le feuilleton Neymar pourrait encore une fois animé le marché des transferts cet été. D'ailleurs, le FC Barcelone aurait déjà fait une promesse au joueur du PSG et à son entourage afin de préparer le terrain à un éventuel retour.

Sommes-nous repartis pour un feuilleton similaire à celui de l'été dernier ? Difficile à dire, mais la presse catalane semble y croire dur comme fer. En effet, Mundo Deportivo a relancé ce dossier affirmant que Neymar avait confié à ses coéquipiers les plus proches au PSG qu'il souhaitait toujours retourner au FC Barcelone, un an après avoir vu son transfert capoter, les deux clubs n'ayant jamais trouvé d'accord. Toutefois, il y a plusieurs obstacles dans ce dossier, à commencer par les conditions économiques d'un tel transfert, mais également en raison du procès en cours entre le père de Neymar et le Barça. En effet, Neymar Senior réclame le versement d'une prime de 29M€ signée lors de la prolongation du joueur brésilien en 2016 et promise dans le cas où Neymar restait en Catalogne jusqu'au 31 juillet de l'année suivante. Ce qui a été le cas, son transfert au PSG ayant été officialisé le 3 août 2017.

Le Barça promet au père de Neymar d'arrêter les procédures judiciaires