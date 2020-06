Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une réunion décisive dans le dossier Arthur ?

Publié le 8 juin 2020 à 12h00 par A.D.

A la suite d'une réunion organisée ce samedi, la Juventus afficherait sa confiance pour Arthur Melo. Le milieu du Barça serait de plus en plus enclin à se laisser convaincre par le challenge turinois.

La Juventus avancerait toujours un peu plus pour Arthur Melo. Alors que le FC Barcelone voudrait recruter Miralem Pjanic, La Vieille Dame réclamerait le milieu de terrain brésilien en échange. Le Barça serait ouvert au départ d'Arthur Melo, mais ce dernier bloquerait totalement l'opération. En effet, l'ancien de Grêmio, qui serait totalement opposé à un départ, serait très difficile à convaincre. Mais il semblerait que la Juventus soit en mesure de l'avoir à l'usure.

Arthur Melo sur le point de flancher ?