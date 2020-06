Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça a tout prévu pour Neymar !

Publié le 8 juin 2020 à 11h15 par A.M.

De nouveau annoncé dans le viseur du FC Barcelone où il souhaite faire son retour, Neymar ferait l'objet d'un plan bien précis du club blaugrana, soucieux de ne pas froisser le PSG.

C'est reparti pour un tour. Un an après avoir fait l'objet d'un feuilleton interminable, Neymar semble toujours vouloir rejoindre le FC Barcelone. Mundo Deportivo a d'ailleurs relancé ce dossier ce lundi en assurant que le Brésilien avait confié une nouvelle fois ses velléités de départ à ses coéquipiers les plus proches au PSG. Toutefois, cet été, la donne semble encore plus compliquée qu'il y a un an compte tenu de la crise sanitaire qui a sérieusement impacté les finances des clubs européens. Et le Barça n'échappe pas à la règle. D'autant plus que Wagner Ribeiro expliquait récemment que « le prix de départ de Neymar est de 164M€. C'est un prix qui n'existait pas il y a un an. Mais nous aurons très peu d'opérations supérieures à 50M€. » L'ancien agent de Neymar s'appuie sur l'article 17 du règlement des transferts de la FIFA qui stipule que les joueurs peuvent quitter leur contrat « sans motif » à la fin de la période de protection de trois ans s'ils ont plus de 28 ans. Ce qui est le cas du numéro 10 du PSG.

Le plan du Barça pour rapatrier Neymar