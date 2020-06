Foot - Mercato - Real Madrid

EXCLU - Mercato - Real Madrid : Havertz, Camavinga.. Zidane ajoute un autre joyau à sa liste !

Publié le 8 juin 2020 à 9h00 par La rédaction mis à jour le 8 juin 2020 à 9h02

Zinedine Zidane organise un recrutement estival essentiellement focalisé sur la jeunesse. Après avoir dégainé pour Kai Kavertz et Eduardo Camavinga, le Real Madrid se tourne vers Jadon Sancho.

Zinedine Zidane prépare l’avenir du Real Madrid. Malgré les incertitudes toujours liées à son avenir (son rapport avec Florentino Pérez reste fragile, le président du club étant souvent à contre-courant des idées et souhaits de son coach, notamment sur le mercato), le technicien français organise un recrutement très jeune, composé de talents appelés à être les stars du football mondial de demain. C’est en ce sens que le Real Madrid a dégainé une offre pour Kai Havertz (Bayer Leverkusen). Comme révélé par le10sport.com, Zidane est sous le charme du prodige allemand et le Real Madrid a proposé 80 millions d’euros pour son transfert. Le Bayer Leverkusen en veut au moins 100 millions. Révélée en exclusivité par le10sport.com, l’offre madrilène pour Eduardo Camavinga (50 millions d’euros + 10 millions d’euros de bonus) attend encore une réponse du Stade Rennais, qui n’est pas vendeur mais qui ne peut raisonnablement pas faire la sourde oreille en cette période post-Covid, surtout face à de telles sommes.

Cap sur Jadon Sancho ?