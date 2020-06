Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pjanic, Arthur... Une issue imminente pour cette opération XXL ?

Publié le 6 juin 2020 à 14h00 par A.D.

Arthur n'aurait toujours pas donné son aval pour être échangé avec Miralem Pjanic. Toutefois, le milieu du Barça pourrait céder et accepter de rejoindre la Juventus dans les prochains jours.

Le feuilleton Pjanic-Arthur pourrait bientôt arriver à son terme. Depuis de longues semaines, le FC Barcelone et la Juventus négocieraient pour échanger Miralem Pjanic et Arthur Melo. Si le Bosnien est ouvert à un départ en Catalogne, l'ancien de Grêmio, quant à lui, serait totalement contre un changement de cap. Ce qui bloquerait totalement l'opération. Toutefois, le Barça et la Juve pourraient lui faire entendre raison très prochainement.

Arthur Melo sur le point de dire «oui» à la Juve ?