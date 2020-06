Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Priorité de Leonardo, Milinkovic-Savic va coûter cher…

Publié le 6 juin 2020 à 13h30 par Thomas Bourseau

Après le transfert définitif de Mauro Icardi, Leonardo travaille sur l’opération Sergej Milinkovic-Savic. Le Serbe est la grande priorité du directeur sportif du PSG au milieu de terrain, mais la Lazio demanderait une indemnité de transfert bien plus importante que les possibilités du champion de France.

Le mercato du PSG a déjà commencé. En effet, suite à l’accord trouvé avec l’Inter de 50M€ + 6 ou 7 de bonus, Mauro Icardi s’est officiellement engagé pour les quatre prochaines années avec le club de la capitale. Mais cette signature n’est que le début des travaux du directeur sportif du PSG. Leonardo, qui aime doubler chaque poste du onze de départ de l'équipe, va devoir combler le vide que vont laisser les joueurs en fin de contrat cet été. Edinson Cavani, Thomas Meunier, Thiago Silva ou encore Layvin Kurzawa vont vraisemblablement quitter le PSG cet été. Ainsi, des défenseurs latéraux sont attendus à l’intersaison. À gauche, Leonardo pense à Alex Telles ou encore à Theo Hernandez comme le10sport.com vous l’a récemment révélé en exclusivité. Le recrutement d’un milieu de terrain est prioritaire pour Leonardo qui fait de Sergej Milinkovic-Savic sa piste numéro une dans ce secteur de jeu.

Milinkovic-Savic veut venir au PSG, Leonardo continue les discussions

D’ailleurs, on vous révélait le 29 mai dernier que Leonardo était passé à l’action. Le directeur sportif et l’ensemble de la direction du PSG ont formulé une offre de 60M€. Cette proposition a été repoussée par les hauts représentants de la Lazio. Connu pour être dur en affaire, le président Claudio Lotito attend une indemnité de transfert plus conséquente afin de donner son aval pour lé départ de Sergej Milinkovic-Savic. Bien que le Real Madrid ait fait récemment irruption dans ce dossier, le principal intéressé veut signer au PSG comme le10sport.com vous l’a également dévoilé dernièrement. Toujours selon nos informations, Adam Marusic, évoluant au poste de latéral droit et pouvant ainsi succéder à Thomas Meunier, pourrait prendre part à cette opération. La Lazio a proposé les services du joueur au PSG afin de faire partie intégrante de cette opération. Néanmoins, le PSG souhaite focaliser toute son attention sur Milinkovic-Savic avant de se pencher sur le profil d’un autre joueur quel qu’il soit. Cependant, le Serbe devrait coûter bien plus cher que les 60M€ proposés par le PSG…

La Lazio profite de l’intérêt et de la détermination du PSG pour faire gonfler les prix…