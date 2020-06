Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Les négociations avancent pour Milinkovic-Savic !

Publié le 4 juin 2020 à 20h15 par Alexis Bernard

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG négocie avec la Lazio Rome pour le transfert de Sergej Milinkovic-Savic. Et le dossier continue d’avancer.

Depuis les révélations du 10 Sport, plusieurs médias ont confirmé que le PSG avançait bien sur le dossier Milinkovic-Savic. Le milieu de terrain de la Lazio Rome fait bien partie des nouvelles priorités de Leonardo qui rêve de pouvoir installer le Serbe dans l’entrejeu parisien. Et après avoir transmis une première offre de 60 millions d’euros pour le transfert de Milinkovic-Savic, Paris continue de négocier avec la Lazio Rome.

Discussions en cours, optimisme de rigueur