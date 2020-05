Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato : Milinkovic-Savic veut venir au PSG !

Publié le 27 mai 2020 à 16h30 par Alexis Bernard

Courtisé par le PSG, Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rome) est fortement tenté par l’idée de rejoindre le projet parisien. Révélations.

Depuis son extraordinaire saison 2018-2019, Sergej Milinkovic-Savic a plusieurs écuries de prestige à ses pieds. Et même si son exercice 2019-2020 a été moins étincelant, le milieu de terrain de la Lazio Rome reste la proie du gratin européen. Sur ses talons : Manchester United, Real Madrid, Manchester City et le PSG. Quatre ténors prêts à le signer, cet été. Et du côté parisien, Leonardo est aux commandes de ce dossier qui a repris de l’ampleur ces dernières semaines.

Milinkovic-Savic échange déjà avec les Parisiens