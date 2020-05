Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Leonardo insiste pour Milinkovic-Savic

Publié le 24 mai 2020 à 13h00 par Alexis Bernard

Comme révélé par le10sport.com, le PSG a rouvert le dossier Milinkovic-Savic. Et Leonardo semble vraiment déterminé à boucler un transfert.

Très apprécié par Leonardo, Sergej Milinkovic-Savic est de nouveau une cible du PSG pour le prochain mercato. Comme révélé par le10sport.com, les dirigeants parisiens ont rouvert le dossier récemment et le milieu de terrain de la Lazio Rome ferait partie des priorités de recrutement pour cet été. Et visiblement, Leonardo semble déterminé à faire la différence.

Leonardo très actif dans le dossier

Selon nos informations, Leonardo multiplie les actions à l’endroit de Milinkovic-Savic et de son entourage. Le Brésilien aurait un contact quasi quotidien pour montrer la motivation parisienne et la volonté de le faire venir cet été. En discussions avec trois autres clubs, le milieu de terrain serbe est intéressé par la perspective d’un nouveau challenge, malgré sa récente prolongation de contrat et sa belle aventure à la Lazio, où il se sent bien. Pour Paris, la question est avant tout financière. Car le prix demandé pour Milinkovic-Savic est très élevé. Mais le PSG semble disposé à faire des efforts sur ce dossier, précisément. Avec la perspective de vendre Julian Draxler, Ander Herrera ou même Idrissa Gueye, qui plairait beaucoup en Premier League, Leonardo pourrait disposer d’une enveloppe adaptée au recrutement de la pépite serbe.