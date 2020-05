Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Bonne nouvelle pour Leonardo avec Alex Telles !

Publié le 24 mai 2020 à 7h45 par H.G.

Alors qu’Alex Telles est ciblé par le PSG dans l’optique de compenser le départ en fin de contrat de Layvin Kurzawa, le latéral brésilien a également été annoncé dans le viseur de l’Inter dernièrement. À tort, à en croire les dernières informations parues au sujet de ce dossier.

Si Juan Bernat s’est imposé comme un titulaire indiscutable sur le côté gauche du PSG, ce n’est pas le cas de son concurrent au poste Layvin Kurzawa. C’est ainsi tout logiquement que le club de la capitale et Leonardo ont pris la décision de ne pas prolonger le contrat du Français qui expirera en juin prochain. Par conséquent, l’ancien monégasque ira voir ailleurs cet été, et le PSG n’aura d’autre choix que de lui trouver un remplaçant. Les grands travaux en ce sens ont été lancés en amont par le club parisien puisque des discussions ont officiellement débuté avec le FC Porto au sujet d’Alex Telles, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 20 mai dernier. Pour autant, à un an du terme de son contrat avec l’écurie portugaise, le Brésilien de 27 ans ne serait pas uniquement ciblé par le PSG. Il a en effet dernièrement été annoncé que les dirigeants de l’Inter étaient intéressés par la perspective de réaliser une bonne affaire en le recrutant à un prix avantageux vu sa situation contractuelle. Cependant, il se pourrait qu’il n’y ait finalement rien de réel dans cet intérêt annoncé des Nerazzurri .

L’Inter pas intéressé par Alex Telles !