Mercato - PSG : Leonardo s'active pour une grande priorité !

Publié le 27 mai 2020 à 14h45 par A.M.

Très intéressé par Lorenzo Pellegrini, Leonardo offrirait un salaire avoisinant les 4M€ annuels au milieu de terrain de l'AS Roma dont le contrat court jusqu'en juin 2022.

En quête de renforts au milieu de terrain, Leonardo multiplie les pistes afin de renforcer l'entrejeu du PSG. Dans cette optique, de nombreux noms ont circulé du côté du club de la capitale. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com , les pistes menant à Ismaël Bennacer (Milan AC) et Tiémoué Bakaoyoko (Chelsea) se refroidissent compte tenu de leur coût. Le club lombard a repoussé une première offre de 30M€ pour l'international algérien, tandis que les 35M€ réclamés par les Blues pour le Français sont rédhibitoires. Par conséquent, le directeur sportif du club de la capitale a une nouvelle priorité, à savoir Lorenzo Pellegrini (AS Roma) dont le contrat court jusqu'en juin 2022.

L'intérêt pour Pellegrini se confirme