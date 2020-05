Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une clause très surprenante dans le nouveau contrat d'Icardi ?

Publié le 27 mai 2020 à 13h45 par Th.B.

Le PSG se trouverait dans la dernière ligne droite du transfert de Mauro Icardi. Une arrivée qui ne devrait certainement pas faciliter une opération avec la Juventus puisqu’il existerait une clause fixée par l’Inter qui coûterait très cher au PSG si cette éventualité se confirmait. Explications.

Ces derniers jours, les médias s’accordent à dire que le PSG et l’Inter sont sur la même longueur d’onde concernant le dossier Mauro Icardi. Étant dans l’incapacité de s’aligner sur les 70M€ de l’option d’achat convenu par les deux parties lors de la signature du prêt l’été dernier à cause des lourdes pertes engendrées par la crise sanitaire du Covid-19, le PSG serait proche de trouver un accord avec l’Inter pour un montant avoisinant les 60M€, une offre de 50M€ ferme à laquelle des bonus à hauteur de 10M€ viendraient par la suite se lier à l’opération. Et si Icardi venait à signer au PSG, ce serait pour y rester.

Un retour en Italie non envisageable pour Icardi après son transfert au PSG ?