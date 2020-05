Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo boucle un premier gros coup à 25M€ !

Publié le 27 mai 2020 à 8h15 par A.M.

En quête d'un latéral gauche depuis plusieurs semaines, Leonardo semble avoir bouclé ce dossier puisque d'après la presse portugaise, le PSG et le FC Porto sont tombés d'accord pour le transfert d'Alex Telles pour 25M€.

Parmi les priorités estivales du Paris Saint-Germain, la quête d'un nouveau latéral gauche est au cœur des préoccupations de Leonardo. Et pour cause, le contrat de Layvin Kurzawa arrive à échéance le 30 juin et l'ancien Monégasque ne devrait pas poursuivre l'aventure. Juan Bernat serait donc le seul spécialiste du poste avec Mitchel Bakker, qui n'a guère convaincu pour sa première saison parisienne. Par conséquent, le PSG cherche un concurrent à son latéral espagnol et alors que plusieurs noms ont circulé, la piste menant à Alex Telles a pris de l'épaisseur ces derniers jours. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Leonardo a lancé officiellement ce dossier il y a quelques jours. Et visiblement, tout s'est très rapidement accéléré.

Accord total pour Alex Telles