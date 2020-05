Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce protégé de Zidane qui revient sur le départ de Keylor Navas

Publié le 27 mai 2020 à 5h30 par T.M.

L’été dernier, Keylor Navas a quitté le Real Madrid pour poser ses valises au PSG. Un choix de carrière sur lequel est revenu Andriy Lunin, gardien de la Casa Blanca.

De retour aux affaires au PSG, Leonardo n’a pas mis longtemps avant de régler l’un des gros problèmes du club : les gardiens. Ainsi, le Brésilien est allé piocher au Real Madrid en recrutant Keylor Navas, qui était lors la doublure de Thibaut Courtois. Dans la capitale, le Costaricien a alors retrouvé un rôle de numéro 1, ne mettant pas longtemps avant de se montrer décisif dans les buts du PSG. Un départ qui a aussi eu des répercussions du côté du Real Madrid. En effet, si Alphonse Areola a été prêté aux Merengue pour pallier le départ de Navas, ce rôle de doublure aurait bien pu revenir à Andriy Lunin. Toutefois, avant le départ du gardien de 33 ans, l’Ukrainien a été prêté afin d’avoir du temps, lui qui était alors numéro 3 dans la hiérarchie de Zinedine Zidane.

« Il choisit ce qui est le meilleur pour lui »