Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une ouverture pour Leonardo dans un dossier de longue date ?

Publié le 26 mai 2020 à 15h15 par Th.B.

En quête d’un gardien pour suppléer puis prendre la succession de Keylor Navas au PSG, Leonardo penserait toujours à Gianluigi Donnarumma dont l’avenir au Milan AC s’assombrirait de jour en jour.

Certes, les lourdes pertes financières engendrées par la crise du Covid-19 ont forcé les clubs à revoir leurs priorités pour le mercato estival. Cependant, le PSG garderait toujours des objectifs à remplir à court et à moyen terme sur le marché des transferts. Le dossier du gardien de but reste un objectif important de Leonardo. Le directeur sportif serait satisfait des opérations de Keylor Navas. Cependant, le Costaricien fêtera son 34ème anniversaire en décembre et pourrait ne plus être aussi performant qu’auparavant chaque semaine. Un back-up de qualité serait attendu par Leonardo avec les qualités nécessaires pour lui succéder au moment venu. Gianluigi Donnarumma serait une piste appréciée du dirigeant parisien.

Gianluigi Donnarumma se rapproche d’un départ