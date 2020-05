Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Klopp n’en démordrait pas pour Mbappé !

Publié le 27 mai 2020 à 12h45 par Th.B.

Jürgen Klopp a récemment contacté le père de Kylian Mbappé, comme le10sport.com vous l’a annoncé en exclusivité. Et l’intérêt de l’entraîneur de Liverpool remonterait à bien longtemps. Explications.

De quoi sera fait l’avenir de Kylian Mbappé ? Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2022, la pépite française semble être bien parti pour plier bagage avant. Certes, FourFourTwo a récemment annoncé que le principal intéressé aurait donné son aval à sa direction pour une prolongation de contrat. Cependant, elle ne pourrait avoir lieu que si une clause était insérée dans cette opération, lui permettant de quitter le PSG en cas d’offre jugée suffisante à la fois par le clan Mbappé et les dirigeants du PSG. Ainsi, un départ à l’été 2021, moment où la crise financière engendrée par le Covid-19 devrait n’être que de l’histoire ancienne, serait à prendre en considération. En plus du Real Madrid, Liverpool formule un intérêt concret pour le champion du monde tricolore. Ces dernières semaines, le10sport.com vous a révélé puis confirmé des appels de Jürgen Klopp à Wilfrid Mbappé, puis à son fils. Et l’intérêt de l’entraîneur des Reds remonterait à un bon moment.

Klopp et Mbappé, un lien de longue date ?