Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Deux profils déjà écartés pour la succession de Zubizarreta ?

Publié le 27 mai 2020 à 10h30 par A.M.

En quête d'un « head of football » qui aura un rôle élargi par rapport à celui d'Andoni Zubizarreta, qui a quitté son poste de directeur sportif la semaine dernière, Jacques-Henri Eyraud pourrait tirer un trait sur Damien Comolli et et Olivier Pickeu.

Jacques-Henri Eyraud prépare une petite révolution en interne. En effet, pour faire suite au départ d'Andoni Zubizarreta, l'OM est à la recherche d'un « head of football » et d'un « head of business », un peu sur le modèle du PSG avec un directeur sportif, Leonardo, et un directeur général, Jean-Claude Blanc. Par conséquent, le prochain directeur général du football aura un rôle élargi. « Ce manager se projette sur le long terme, supervise la stratégie en matière de formation, affiche des qualités transactionnelles évidentes pour mener à bien les acquisitions et cessions de joueurs dans le cadre des objectifs fixés », décryptait récemment Jacques-Henri Eyraud afin de présenter le profil de son nouveau patron du secteur sportif. Et alors qu'une short-list aurait été établie, deux noms s'éloigneraient toutefois de l'OM.

Pickeu et Comolli ne devraient pas succéder à Zubizarreta