Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Frank McCourt ne change pas ses plans pour la vente du club !

Publié le 27 mai 2020 à 4h15 par A.M.

Comme annoncé depuis plusieurs semaines, Frank McCourt semble toujours avoir l'intention de vendre l'Olympique de Marseille à en croire Romain Molina.

La vente de l'Olympique de Marseille est un feuilleton qui tient en haleine les fans du club phocéen. Et pour cause, TMW a récemment assuré qu'Al-Walid ben Talal, milliardaire saoudien, était en négociations avec Frank McCourt pour le rachat de l'OM. Toutefois, entre les démentis successifs des dirigeants olympiens et les ambitions de Jacques-Henri Eyraud d'installer un nouvel organigramme, le projet McCourt semble avoir des ambitions sur le long terme. Malgré tout, Romain Molina continue de penser que l'homme d'affaires américain veut vendre l'OM.

McCourt veut toujours vendre