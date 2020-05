Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un salaire légendaire proposé à Kylian Mbappé !

Publié le 27 mai 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Face à la menace Real Madrid, Liverpool serait disposé à mettre le paquet sur le plan salarial pour rafler la mise avec Kylian Mbappé dans les années à venir.

Ce n’est plus un secret pour personne, le Real Madrid apprécierait beaucoup le profil de Kylian Mbappé et envisagerait de recruter l’attaquant du PSG. L’opération semble trop délicate pour cet été avec les difficultés financières liées à la crise du coronavirus, mais Zinedine Zidane semble déterminé à boucler ce dossier en 2021, d’autant que Mbappé n’aura alors plus qu’une année de contrat au Parc des Princes. Mais le Liverpool n’aurait pas dit son dernier mot avec le phénomène du PSG…

Liverpool voudrait proposer 50M€ par an à Mbappé

Comme l’a révélé Diario Gol mardi, la direction de Liverpool voudrait faire parvenir une offre contractuelle de 50M€ par an à l’entourage de Kylian Mbappé, preuve de sa détermination à faire jouer les premiers rôles à la star française du PSG. Reste désormais à savoir si ce critère financier suffira à convaincre Mbappé de privilégier les Reds. A moins que le PSG ne finisse par le prolonger…