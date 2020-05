Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La date du départ de Lionel Messi déjà connue ?

Publié le 27 mai 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec le FC Barcelone et malgré des spéculations sur son avenir, Lionel Messi aurait déjà décidé d’honorer son engagement jusqu’au bout avec le club catalan.

Ces derniers mois, l’avenir de Lionel Messi n’a cessé de faire couler beaucoup d’encre du côté du FC Barcelone. En effet, même si son contrat actuel court jusqu’en juin 2021, il existerait une clause spéciale qui permettrait à l’attaquant argentin de quitter le Barça dès cet été librement pour rejoindre la destination de son choix. Mais finalement, Messi aurait pris une décision radicale à ce sujet…

Messi ne partira pas avant 2021

Comme l’a révélé Mundo Deportivo mardi, Lionel Messi n’aurait absolument pas l’intention de faire jouer cette clause l’été prochain et de quitter le FC Barcelone avant la fin de son contrat actuel. En clair, Messi continuera donc l’aventure la saison prochaine, mais difficile en revanche d’être certain qu’il prolongera ce bail qui prendra fin dans un an, et il pourrait donc changer d’air en 2021.