Mercato - Barcelone : Messi aurait pris une grande décision pour son avenir !

Publié le 26 mai 2020 à 8h30 par Th.B.

Annoncé pendant de longues semaines sur le départ alors que le FC Barcelone traversait une période délicate tant sur le plan sportif qu’en coulisses, Lionel Messi resterait au Barça la saison prochaine.

Avec Lionel Messi, le FC Barcelone dispose d’un capitaine et d’une star internationale dans ses rangs. Alors forcément, le fait que son contrat expirera en juin 2021 dans lequel une clause stipule qu’il est dans son droit de plier bagage dès cet été engendre de multiples spéculations sur l’avenir de l’Argentin. D’autant plus que cette saison, Messi s’est montré à maintes reprises mécontent des choix et des propos de sa direction. En attestent son « clash » avec Éric Abidal, secrétaire technique, en février dernier concernant le départ d’Ernesto Valverde. Plus récemment, l’affaire de la réduction des salaires a semblé agacé Messi qui s’est servi de son compte Instagram pour remettre les pendules à l’heure. Un transfert à l’Inter, à la Juventus ou encore à Manchester City a été évoqué ces derniers mois. Cependant, l’avenir de Lionel Messi semble s’écrire en Catalogne.

Lionel Messi ne bougerait pas cet été