Mercato - PSG : Leonardo gêné par une personne depuis son retour au club ?

Publié le 27 mai 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que l’avenir de Thomas Tuchel sur le banc du PSG est encore incertain, Leonardo semble toujours en position d’écarter le technicien allemand dont il n’est pas vraiment fan.

Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec le PSG, Thomas Tuchel fera-t-il encore partie de l’aventure la saison prochaine ? Le 10 Sport vous a récemment révélé en exclusivité que l’option Massimiliano Allegri était encore envisagée par Leonardo, d’autant que le directeur sportif du PSG n’est pas un grand adepte de Thomas Tuchel. D’ailleurs, Ludovic Obraniak a évoqué le sujet sur les ondes de RMC Sport et la relation particulière entre Leonardo et l’entraîneur allemand.

« Tuchel est une épine dans le pied de Leonardo »