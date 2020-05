Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Draxler, Paredes... Cette précision importante sur le dossier Icardi

Publié le 27 mai 2020 à 0h45 par A.D.

Le PSG chercherait des solutions pour baisser le prix de Mauro Icardi. Alors que les noms de Julian Draxler et Leandro Paredes ont été associés à ce dossier, les deux milieux de terrain du PSG ne devraient finalement pas figurer dans la transaction.

Julian Draxler et Leandro Paredes ne devraient pas être utilisés pour faciliter le transfert de Mauro Icardi. Lors du dernier mercato estival, Leonardo est parvenu à attirer le buteur argentin vers le PSG. Grâce à une option d'achat négociée entre le directeur sportif et l'Inter, Mauro Icardi pourrait poursuivre son aventure à Paris. Toutefois, alors que le coronavirus a provoqué une crise, le PSG aimerait trouver un arrangement avec le club milanais pour avoir une réduction et ne pas payer les 70M€ réclamés. Dans cette optique, Julian Draxler ou Leandro Paredes auraient pu être insérés dans la transaction. Toutefois, ces deux options ne seraient plus d'actualité.

Draxler et Paredes exclus de l'opération Icardi ?