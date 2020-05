Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La Juventus aurait une ultime carte à jouer pour Mauro Icardi !

Publié le 26 mai 2020 à 18h30 par Amadou Diawara

Sur les traces de Mauro Icardi depuis de longs mois, la Juventus espérerait voir le PSG activer son option d'achat pour passer à l'offensive et ne pas avoir à traiter avec l'Inter. Alors que les options Alex Sandro, Mattia De Sciglio et Miralem Pjanic battraient de l'aile pour un échange, les Bianconeri pourraient tout miser sur Douglas Costa.

La Juventus ne lâcherait pas le morceau pour Mauro Icardi. De retour au PSG depuis la fin de la saison 2018-2019, Leonardo n'a pas chômé lors du dernier mercato estival. Pour renforcer l'effectif de Thomas Tuchel, le directeur sportif a recruté à tous les postes. Ainsi Keylor Navas, Abdou Diallo, Idrissa Gueye, Ander Herrera, Pablo Sarabia et Mauro Icardi, pour ne citer qu'eux, ont signé au PSG. Si dans l'extrême majorité des cas, Leonardo a réalisé des transferts, en ce qui concerne le buteur argentin, il s'agit d'un prêt avec une option d'achat fixée à 70M€. Alors que la saison de Ligue 1 est déjà terminée, le directeur sportif du PSG n'a plus que quelques jours pour lever la clause de Mauro Icardi. Toutefois, la crise provoquée par le coronavirus lui mettrait des bâtons dans les roues. Limité financièrement, Leonardo souhaiterait trouver une solution avec l'Inter pour baisser le prix de Mauro Icardi. Ce que les Nerazzurri ne seraient pas forcément disposés à accepter. En tous les cas, si le PSG espérerait trouver une issue, la Juventus croiserait également les doigts de son côté. En effet, le club turinois souhaiterait s'attacher les services de Mauro Icardi depuis de longs mois et préférerait passer par le club parisien, et non par son rival milanais, pour augmenter ses chances d'obtenir gain de cause.

Les options Sandro, De Sciglio et Pjanic à oublier pour Icardi ?

Selon les informations de TMW , la Juventus serait actuellement sur les starting-blocks et n'attendrait désormais plus que le PSG lève l'option d'achat de Mauro Icardi pour lancer l'assaut. Pour convaincre Leonardo, la direction des Bianconeri aurait plusieurs flèches à son arc. En effet, la Juve aurait songé à plusieurs contreparties pour satisfaire les désirs du directeur sportif du PSG et en particulier, à Alex Sandro, à Mattia De Sciglio ou encore à Miralem Pjanic, qui seraient tous les trois sur les écrans radars parisiens. Toutefois, ces options ne seraient plus d'actualité.

Douglas Costa, la clé de l'opération Icardi ?

A en croire le média italien, Leonardo serait en passe de s'attacher les services d'Alex Telles. Ainsi, le directeur sportif du PSG ne devrait plus avoir besoin de recruter Alex Sandro pour remplacer un Layvin Kurzawa qui sera en fin de contrat le 30 juin. En ce qui concerne Mattia De Sciglio et Miralem Pjanic, les deux hommes se rapprocheraient du FC Barcelone et devraient être impliqués dans un échange avec Arthur Melo. Dans cette optique, la Juventus serait contrainte de sacrifier un autre joueur, et il devrait s'agir de Douglas Costa. Alors qu'il figurerait sur les tablettes du PSG, l'ailier brésilien pourrait être la dernière chance de la Juve pour Mauro Icardi. Affaire à suivre...