Mercato - PSG : Cavani in, Icardi out ?

Les informations récentes sorties en Italie annoncent que Cavani a demandé un délai à l’Inter avant de trancher. Il pourrait y avoir une explication à cela… Analyse.

Ces dernières heures, Tuttosport a apporté de nouveaux éléments au sujet d’Edinson Cavani, indiquant que l’avant-centre uruguayen avait bien reçu une offre de l’Inter Milan, mais qu’en l’état, il préférait prendre son temps avant d’y répondre favorablement. Dans le contexte d’un joueur libre comme Cavani, qui sera en fin de contrat dans à peine un mois, donc potentiellement chômeur, un tel délai ne peut vouloir dire qu’une chose : il attend au préalable la réponse d’un autre club, avec qui une discussion avancée se tient.

Eléments concordants…