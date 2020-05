Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste à 30M€ prête à snober Leonardo ?

Publié le 27 mai 2020 à 7h15 par La rédaction

Ciblé par Leonardo pour renforcer l'entrejeu du PSG, Lorenzo Pellegrini souhaiterait prolonger du côté de l’AS Rome. Une mauvaise nouvelle pour le directeur sportif parisien, qui apprécierait grandement son profil…

Lorenzo Pellegrini a la cote. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com , l’Italien est courtisé par le PSG. Mais Leonardo n'est pas seul, puisque d'autres clubs seraient aussi intéressés à l'instar de la Juventus, l’Inter Milan ou encore Everton. Le milieu international italien de l’AS Rome dispose d'ailleurs d’une clause libératoire fixée à 30 millions d’euros, et payable en deux fois (une première de 15 millions dès l’achat, et la deuxième partie un an plus tard). Des conditions très attractives pour de nombreux clubs européens, qui apprécieraient grandement le profil polyvalent de Pellegrini. Un joueur qui ne devrait pas être retenu compte tenu des problèmes financiers de l'AS Rome. Cependant, l’envie du joueur pourrait venir contrecarrer les plans de Leonardo…

Pellegrini souhaiterait prolonger !