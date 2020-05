Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mourinho est à fond sur un protégé de Villas-Boas !

Publié le 27 mai 2020 à 5h15 par T.M.

Alors que l’OM aura besoin de vendre cet été, José Mourinho pourrait bien profiter de la situation pour tenter de récupérer Maxime Lopez.

Pur produit du centre de formation de l’OM, Maxime Lopez faisait partie de la rotation mise en place par André Villas-Boas. Face à la concurrence dans l’entrejeu, le milieu de terrain jouait toutefois les seconds rôles. Une situation qui pourrait bien faire réfléchir le Marseillais sur son avenir, d’autant plus qu’il n’a plus qu’un an de contrat avec le club phocéen. Cet été, Lopez pourrait donc faire ses valises, de quoi permettre à l’OM de renflouer les caisses. A 22 ans, le milieu de terrain était d’ailleurs très apprécié à l’étranger. Alors que le FC Séville prévoirait de passer à l’offensive rapidement, du côté de Tottenham, José Mourinho serait visiblement décidé à rafler la mise.

Mourinho veut Maxime Lopez !