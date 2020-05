Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Et si la surprise de l’été était Nabil Fekir ?

Publié le 27 mai 2020 à 4h30 par T.M.

Alors que le FC Barcelone travaille actuellement pour se renforcer avec les moyens à disposition, le club catalan pourrait finalement en surprendre plus d’un en se jetant sur Nabil Fekir, actuellement au Betis Séville.

A cause du coronavirus et des répercussions de la crise sanitaire sur les finances, le FC Barcelone a dû revoir ses plans pour le mercato estival. Ainsi, le dossier Neymar semble désormais être au second plan tandis que la priorité sera donnée à Lautaro Martinez. Actuellement à l’Inter Milan, le buteur argentin est perçu comme le successeur annoncé de Luis Suarez. En parallèle, le club catalan négocierait également avec la Juventus pour Miralem Pjanic, mais étant donné qu’Arthur Melo ne veut pas bouger, l’échange entre les deux géants européens prendrait du plomb dans l’aile. Au milieu de terrain, le Barça pourrait donc devoir se tourner vers un autre profil. Et au sein de la direction blaugrana, Nabil Fekir est très apprécié.

Fekir a ses partisans au Barça !