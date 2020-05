Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un départ fixé à 10M€ pour cet été ?

Publié le 27 mai 2020 à 1h15 par La rédaction

Alors que l’avenir de Maxime Lopez se dessine loin de l’Olympique de Marseille, une offre de 10M€ devrait suffire à boucler son départ.

L’été de Maxime Lopez risque d'être agité. En fin de contrat dans un an avec l’OM, le milieu de terrain intéresserait plusieurs écuries sur le marché. Désireux de changer d’air, il serait d’ailleurs prêt à accepter un nouveau challenge. Le FC Séville, West Ham et Tottenham seraient récemment venus prendre la température dans cd dossier. Pour l’OM, un départ de Lopez serait bénéfique au vue de la situation économique. En grosse difficulté financièrement, le club phocéen devrait logiquement accepter une vente de l’international espoirs, d’autant que ce dernier n’entre pas dans les plans d’André Villas-Boas. Et un prix aurait d’ailleurs été fixé pour Lopez…

L’OM voudrait 10M€ pour Lopez