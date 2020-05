Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Entre offre stratosphérique et prolongation, ça s’active pour Mbappé !

Publié le 26 mai 2020 à 14h30 par Thomas Bourseau

Déjà considéré comme l’un des meilleurs attaquants du monde, malgré son jeune âge, Kylian Mbappé (21 ans) pourrait ne pas s’éterniser au PSG figurant dans les petits papiers du Real Madrid ainsi que dans ceux de Liverpool. Les Reds seraient d’ailleurs passés à l’action.

Depuis son explosion fulgurante à l’AS Monaco pendant la saison 2016-2017, Kylian Mbappé n’a cessé d’impressionner et à établir de nouveaux records de précocité. Aujourd’hui âgé de 21 ans, le désormais champion du monde tricolore fait partie de ce cercle de fermé de joueurs les plus bankables du football. Touchant un salaire annuel de 22,8M€, Mbappé est le deuxième joueur le mieux payé du PSG derrière Neymar et ses 36M€. Cependant, Kylian Mbappé a déjà ouvert la porte à un départ du club de la capitale la saison passée lors de la remise des Trophées UNFP. Depuis, son nom est constamment lié au Real Madrid et à d’autres cadors européens. Contractuellement lié au PSG jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé refuserait d’ouvrir les négociations avec ses dirigeants pour poser les bases d’une prolongation de contrat. De quoi permettre au Real Madrid et à Liverpool de garder espoir pour le transfert de la pépite parisienne. Afin de contrer ces avances, le PSG prendrait la situation en main.

Paris prévoirait de mettre Neymar et Mbappé sur un pied d’égalité

Depuis de longues semaines, la direction sportive du PSG menée par Leonardo et les hauts représentants parisiens dont Nasser Al-Khelaïfi (président) travailleraient sur l’éventuelle prolongation de contrat de Kylian Mbappé. Afin de rester attractif aux yeux du champion du monde ambitieux, le club de la capitale proposerait d’offrir plus de responsabilités à Mbappé en lui offrant un salaire encore égal voire plus élevé que celui de son compère d’attaque Neymar. Un investissement conséquent que le PSG serait prêt à faire d’après Diario Gol . Si cette information se confirmait, Mbappé pourrait devenir le joueur le mieux payé de la planète en restant dans sa région natale. Néanmoins, Kylian Mbappé aurait d’autres plans que le PSG à moyen terme. La pépite parisienne ne changerait pas sa position et souhaiterait quand même à terme se lancer un nouveau challenge en quittant Paris et l’Hexagone.

Le choix du coeur avec Madrid ou un contrat en or à Liverpool ?