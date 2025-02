Clash avec Textor : Le PSG se fait encore allumer !

La rédaction

John Textor n’a pas mâché ses mots contre Nasser Al-Khelaïfi et la gouvernance du football français lors de la réunion sur les droits TV. Soutenu par Paulo Fonseca et Alexandre Lacazette, le propriétaire de l’OL réclame un changement immédiat au sein de la LFP. Une sortie musclée qui intervient à deux jours du choc face au PSG.

Alors que L'Équipe a révélé les propos exprimés lors de la réunion entre présidents de Ligue 1 au sujet des droits TV, John Textor, propriétaire de l'OL, a sorti la sulfateuse et a allumé de nombreuses figures du football français. Il a notamment pris pour cible Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG :

« Se faire réprimander par "NAK", comme si je n’y connaissais rien, était à la fois comique et contre-productif. La gouvernance de notre ligue doit changer immédiatement, car chaque club de Ligue 1 devrait être représenté au conseil d’administration. Tous les conflits d’intérêts doivent être divulgués et atténués. »

L'OL derrière son président

Face aux médias ce vendredi, le nouveau coach de l'OL, Paulo Fonseca, s'est exprimé à ce sujet et a pris la défense de John Textor :

« Je soutiens mon président et tout ce qu'il a dit sur ce sujet. Il comprend bien ce qu'il se passe, il pense que nous avons besoin de changements et je suis d'accord. »

« On est derrière le président »

Mais il n'est pas le seul à l'OL à avoir pris la défense de l'homme d'affaires américain. L'attaquant lyonnais Alexandre Lacazette s'est lui aussi exprimé à ce sujet, alors que l'OL affronte le PSG ce dimanche :

« On est derrière le président. Pour la plupart d'entre nous, on en a parlé en petit comité et on est d'accord avec ce qu'il dit. C'est bien que notre président soit fort dans ses convictions et qu'il aille jusqu'au bout de ce qu'il pense. », se réjouit le capitaine de l'OL.

Alexandre Lacazette ne redoute pas que cela puisse avoir un impact sur le vestiaire. Il a notamment déclaré ne pas avoir vu de « joueurs perturbés par rapport à ça ».