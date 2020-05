Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse espagnole relance le feuilleton Neymar !

Publié le 26 mai 2020 à 13h45 par Th.B.

Semblant pourtant heureux à Paris, Neymar s’ennuierait au PSG et en Ligue 1 d’après les médias espagnols qui évoquent un éventuel retour au FC Barcelone cet été.

On prend les mêmes et on recommence. À l’approche de chaque mercato estival depuis qu’il a signé au PSG en 2017, la presse ibérique annonce un retour de Neymar en Espagne. En 2018, c’était au Real Madrid et l’été dernier, le FC Barcelone semble avoir fait des pieds et des mains pour rapatrier son ancien ailier, en vain. En effet, le Barça n’aurait jamais pu ne serait-ce que tutoyer les demandes du PSG pour que le transfert aboutisse. La donne semblerait avoir changé cette année dans le clan Neymar. Son père, Neymar Sr révélait d’ailleurs dernièrement que son fils était heureux à Paris, quelques jours avant qu’une information concernant une éventuelle prolongation de contrat ne soit publiée par Nicolo Schira, journaliste italien. Cependant, la presse espagnole n’en démord pas et assure que Neymar traînerait son spleen au PSG. De quoi ouvrir la porte à un retour au FC Barcelone ?

Neymar en aurait assez du PSG et n’aurait pas fait une croix sur le Barça